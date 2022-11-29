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15:59, 29 ноября 2022Моя страна

В Екатеринбурге пройдет выставка ретро-вещей

В Музее истории Екатеринбурга пройдет выставка ретро-вещей «Истории с антресолей»

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

В Музее истории Екатеринбурга с 1 декабря станет доступна выставка ретро-вещей «Истории с антресолей». Об этом рассказала куратор проекта Светлана Хайрутдинова, сообщает Global City.

«На этой выставке, созданной, прежде всего, для детей, мы покажем, как с течением времени менялся предметный повседневный мир обычного человека. Ребята смогут сравнить свою жизнь и жизнь родителей в этом же возрасте, узнать, во что школьники прошлого играли на переменках, чем увлекали себя дома и во дворе. Что из вещей сохраняется и сегодня, а каким предметам на смену пришли гаджеты», — пояснила Хайрутдинова.

Для выставки организаторы собрали школьные принадлежности, фотоаппараты, мебель и текстиль 1960-х — 2000-х годов. Взрослые смогут вспомнить молодость, а дети поймут, каким был быт их родителей, бабушек и дедушек.

Ранее сообщалось, что в музее писателя и художника Степана Писахова в Архангельске открылась новогодняя выставка козуль — обрядовых пряников, которые расписывают сахарной глазурью по темно-коричневому фону. На ней представлено несколько сотен авторских пряников. Уточняется, что в 2022 году темой выставки выбрали сказки народов мира. Среди представленных на выставке козуль посетители найдут пряники в стиле сказок «Щелкунчик и Мышиный Король», «Крокодил Гена и его друзья», «Алиса в Стране чудес» и многих других произведений.

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Сергей Истомин
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