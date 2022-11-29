Похищенная в детстве няней женщина воссоединилась с семьей спустя полвека

Daily Mail: похищенная в два года женщина воссоединилась с семьей спустя 51 год

53-летняя Мелисса Хайсмит из США, похищенная в детстве, воссоединилась с семьей спустя полвека разлуки. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать Мелиссы, Альта, разошлась с мужем после ее рождения и нуждалась в услугах няни. Разместив объявление в местной газете, она нашла женщину, которая пообещала присмотреть за двухлетним ребенком. 23 августа 1971 года Альта отправилась на работу и оставила дочь у соседки, которая затем передала ее новой няне. С тех пор Мелиссу никто не видел.

В течение 51 года родители искали пропавшую дочь. За это время Альта и ее муж Джеффри снова сошлись. В их семье появились еще трое детей. «50 лет моя мама жила с чувством вины за потерю Мелиссы. Она также стала жертвой обвинений со стороны общества в том, что причинила боль собственной дочери или убила ее», — рассказывает младшая сестра пропавшей, Шэрон. Десятилетиями семья выдвигала различные версии произошедшего, обращалась к следователям и генеалогам, и только в 2022 году им удалось отыскать Мелиссу.

Лиза Джо Шиле, ученый из биотехнологической компании 23andMe, предложила Альте и Джеффри сдать ДНК-тест. Отец Мелиссы отправил образец ДНК компании. Результаты дали 100-процентное совпадение с женщиной по имени Мелани. Ею оказалась Мелисса.

Женщина жила в городе Форт-Уэрт, штат Техас, под именем Мелани Уолден. Семья связалась с женщиной и рассказала о произошедшем. Сначала Мелисса встретилась с младшим братом Джеффом, а затем он познакомил ее с биологическими родителями. «В детстве это была мечта всей жизни — найти мою сестру. Я всегда думал о том, как бы я отреагировал, если бы с ней встретился. Как только мы увидели друг друга, я расплакался. Мы проговорили два часа, и мне было так комфортно», — вспоминает Джефф.

Выяснилось, что похищенную воспитывала Патрисия Льюис, женщина, выдававшая себя за ее мать после похищения. По словам Мелиссы, она не подозревала, что не является родной дочерью Льюис, пока с ней не связалась биологическая семья. Мелисса вышла замуж очень рано и родила троих детей. Ее муж страдал мышечной дистрофией и вскоре скончался. После его смерти социальные службы забрали детей у Мелиссы. «У нее была тяжелая жизнь. Теперь я буду молиться, чтобы моя сестра воссоединилась со своими детьми», — утверждает Джефф.

После встречи с семьей Мелисса решила вернуть имя, данное ей родителями при рождении. Она также заявила, что хочет снова выйти замуж, чтобы отец повел ее к алтарю. «Сейчас мы просто хотим познакомиться с Мелиссой, принять ее в семью и наверстать 50 лет упущенного времени», — призналась Шэрон.

Ранее сообщалось, что близнецы Элан и Мика Нарди из Чили нашли биологическую мать и воссоединились с семьей спустя 36 лет. Братья были украдены в младенчестве в 1986 году.