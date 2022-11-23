Украденные в младенчестве близнецы воссоединились с матерью спустя 36 лет

People: украденные в младенчестве близнецы нашли биологическую мать спустя 36 лет

Близнецы Элан и Мика Нарди из Чили нашли биологическую мать и воссоединились с семьей спустя 36 лет. Об этом сообщает People.

Братья были украдены в младенчестве в 1986 году. Мать отправилась в больницу, чтобы сходить на прием со старшим сыном, и взяла с собой трехмесячных Элана и Мику. Пока врачи осматривали ребенка, кто-то из персонала предложил женщине присмотреть за близнецами. «Позже, когда она попыталась нас найти, перед ее носом захлопнули дверь», — рассказывает Элан. Женщина обратилась в полицию, но к моменту прибытия помощи детей уже не было.

Как выяснилось, близнецы были двумя из тысяч детей, которых забрали у матерей в Чили и передали в семьи из Северной Америки и Европы. Элан и Мика были усыновлены парой из американского штата Массачусетс. Биологическая мать потратила годы в поисках близнецов. «Она участвовала в различных программах, чтобы рассказать о нашем исчезновении, и пыталась нас найти. Семья искала нас с того момента, как мы исчезли. Они всегда думали о нас», — утверждает Элан.

В прошлом году мать близнецов увидела новость о похищенных чилийских детях и обратилась в Connecting Roots — некоммерческую организацию, целью которой является воссоединение усыновленных детей с их биологическими чилийскими семьями. Волонтеры помогли женщине найти детей с помощью ДНК-тестов.

Вскоре близнецы впервые увидели биологических родителей по видеосвязи. В июне братья отправились в Чили и воссоединились с семьей. Близнецы надеются, что их история вдохновит других приемных детей из Чили на поиск своих родителей.

С 1974 по 1990 год в Чили произошли тысячи краж и незаконных усыновлений новорожденных. В этот период страной руководил диктатор Аугусто Пиночет. Правительство во главе с Пиночетом похищало детей и отправляло их в семьи из развитых стран, пытаясь таким образом избавить страну от нищеты.

Ранее сообщалось, что Рэйчел Робертсон, всю жизнь прожившая в приемной семье, воссоединилась с биологическим отцом спустя десятилетия. По словам отца, он никогда не забывал о дочери и долгое время пытался ее найти.