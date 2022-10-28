Удочеренная женщина воссоединилась с биологическим отцом спустя десятилетия

People: женщина воссоединилась с отцом, который отдал ее на удочерение при рождении

Рэйчел Робертсон, всю жизнь прожившая в приемной семье, воссоединилась с биологическим отцом спустя десятилетия. Об этом сообщает People.

Женщина никогда не видела своего отца, Крисса Розенлофа. Родители отдали Робертсон на удочерение сразу после ее рождения, так как не были заинтересованы в браке и семейной жизни. По словам Розенлофа, у которого трое детей, он никогда не забывал о своей первой дочери, и долгое время пытался ее найти.

В 2019 году ему удалось отыскать Робертсон через генеалогический сайт MyHeritage, куда они оба отправили свои образцы ДНК. «Я закричала и швырнула телефон через всю комнату, чем напугала мужа», — вспоминает свою реакцию на сообщение, что родственник нашелся, женщина. Отец и дочь начали общаться, а позже встретились вживую.

По словам Розенфола, который очень боялся идти на встречу, его дочь оказалась «милой, любящей душой, которая была напугана гораздо больше, чем он». «Как только мы начали разговаривать, у нас оказалось так много общего! Мне было так весело с ним разговаривать, хотя я все еще была потрясена», — рассказывает Робертсон.

Женщина утверждает, что была невероятно рада воссоединению с отцом. Отыскав его, она опасалась, что он не захочет ее видеть, однако страхи не оправдались. «Я знаю, что в некоторых ситуациях удочерение — это лучший выход. И я рад, что мы с матерью Робертсон отдали ее в любящую семью. И еще больше я счастлив, что она и ее семья вернулись в мою жизнь», — говорит Розенфол.

Ранее сообщалось, что дочери донора спермы, не знавшие друг о друге, впервые встретились и нашли биологического отца благодаря тесту ДНК. Женщины обнаружили, что приходятся друг другу единокровными сестрами.

