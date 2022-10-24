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19:07, 24 октября 2022Из жизни

Дочери донора спермы узнали друг о друге благодаря тесту ДНК

Daily Mail: единокровные сестры из США и Канады узнали друг о друге благодаря тесту ДНК

Фото: Louis Reed / Unsplash

Дочери донора спермы, не знавшие друг о друге, впервые встретились и нашли биологического отца благодаря тесту ДНК. Об этом сообщает издание Daily Mail.

26-летняя Райли Холл из американского штата Миннесота решила пройти тест ДНК, поскольку надеялась разыскать потерянных родственников. Независимо от нее 28-летняя Карли МакМастер из канадской провинции Онтарио сделала тест ДНК, чтобы узнать, к каким болезням она может быть предрасположена.

Женщины обнаружили, что приходятся друг другу единокровными сестрами. Для МакМастер это стало сюрпризом: в отличие от Холл, она не догадывалась, что ее биологическим отцом был донор спермы. Сестры несколько месяцев общались по телефону, а затем встретились вживую.

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Затем Холл удалось отыскать в соцсети своего биологического отца — мужчину по имени Грант. Они созвонились и разговаривали два часа. В конце концов отец и две дочери договорились встретиться вживую. Грант рассказал, что однажды сдавал тромбоциты и увидел в лифте рекламу клиники репродуктивного здоровья, которая искала доноров спермы. Он решил попробовать и занимался донорством спермы три года.

Грант признался, что ему всегда было интересно, как выглядят его биологические дети. «Когда вы ехали сюда, то я немного волновался. Вы — мои первые дочери, которых я вижу таким образом», — сказал он. Когда мужчину спросили, рассматривает ли он их как своих детей, он дал понять, что не будет пытаться стать еще одним отцом в их жизни.

МакМастер и Холл планируют продолжить общаться со своим биологическим отцом и надеются разыскать и других братьев и сестер. Главное препятствие при поисках заключается в том, что для этого все они должны по собственной инициативе пройти тест ДНК.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании в 13 лет узнала, что ее воспитывает отчим, а не родной отец, и в течение 20 лет искала биологического родителя. Отец и дочь договорились о встрече, на которой мужчина признался, что даже не подозревал о существовании дочери.

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Алиса Дмитриева
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