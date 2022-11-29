Путин разрешил «АвтоВАЗу» приобрести банк

Путин подписал распоряжение о разрешении «АвтоВАЗу» приобрести «РН Банк»

Российский президент Владимир Путин подписал документ, разрешающий «АвтоВАЗу» приобрести «РН Банк». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Компания сможет приобрести 100 процентов акций, сейчас принадлежащих BARN B.. Речь идет о банке альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, который, согласно информации на сайте, «оказывает поддержку клиентам, выбирающим продукцию брендов Альянса».

По данным «Интерфакса», BARN B.V. — холдинговая компания, через которую банком владеют партнеры: Renault, Nissan, ЮниКредит банк, причем последний в конце ноября указывал на планы выйти из капитала кредитной организации.

Доля Renault в компании «АвтоВАЗ» перешла под контроль российского государства в мае, речь идет о почти 68 процентах акций концерна, переданных ФГУП НАМИ. Оставшиеся сохраняет госкорпорация «Ростех».

