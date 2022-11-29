Российскую компанию обязали сменить название из-за ассоциаций с государством

Компанию «Роснефтехим» обязали убрать из названия приставку «Рос»

Арбитражный суд Башкирии по требованию межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) обязал компанию «Роснефтехим» сменить название и убрать из него приставку «Рос» из-за ассоциаций с государством. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

В ФНС указали, что «Рос» — это устойчивое общеизвестное буквенное сочетание, сокращение от слов «Россия» или «российский», которое вызывает «стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации» или значимости ее работы для государства. При этом у компании нет специального разрешения на использования такой приставки в наименовании, которое полагается иметь в таком случае на основании пункта 4 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом в ноябре прошлого года компанию уже уведомляли о необходимости сменить название, но она этого не сделала. К тому же ответчик не явился на заседание суда и не предоставил доказательств в обоснование своей позиции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Роснефтехим» была зарегистрирована в Уфе в 2004 году и занимается торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Ее главой является Дмитрий Семенов, а прибыль компании в 2021 году составила 43 миллиона рублей.

