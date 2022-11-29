Британская медсестра раскрыла опасность популярной процедуры «русские губы»

Медсестра Мариам: косметологическая процедура «русские губы» грозит закупоркой сосудов

Медсестра в косметологии Мариам (фамилия неизвестна) с никнеймом @lps.mariam из Лондона раскрыла опасность популярной процедуры «русские губы». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам медработницы, увеличение губ в данной технике (введение филлера таким образом, чтобы сформировать уплощенные губы, четкий контур рта, а также приподнять центральную часть верхней губы — прим. «Ленты.ру») может грозить закупоркой сосудов и привести к множественным повреждениям, которые провоцируют образование большого количества рубцовой ткани.

В то же время британка предупредила о возможной миграции филлера, которая, по ее утверждениям, часто встречается в рамках указанной методики. В подтверждение своих слов медсестра привела фотографии девушек, которые столкнулись с негативными последствиями процедуры.

В июле иностранная блогерша Джорджия Фокс ввела филлеры по технике «русские губы». В размещенном ролике девушка демонстрирует свое лицо в различных ракурсах после посещения специалиста. На кадрах видно, что ее губы раздулись до аномального размера из-за сильного отека.