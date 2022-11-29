Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:20, 29 ноября 2022Ценности

Британская медсестра раскрыла опасность популярной процедуры «русские губы»

Медсестра Мариам: косметологическая процедура «русские губы» грозит закупоркой сосудов

Фото: Shutterstock

Медсестра в косметологии Мариам (фамилия неизвестна) с никнеймом @lps.mariam из Лондона раскрыла опасность популярной процедуры «русские губы». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам медработницы, увеличение губ в данной технике (введение филлера таким образом, чтобы сформировать уплощенные губы, четкий контур рта, а также приподнять центральную часть верхней губы — прим. «Ленты.ру») может грозить закупоркой сосудов и привести к множественным повреждениям, которые провоцируют образование большого количества рубцовой ткани.

В то же время британка предупредила о возможной миграции филлера, которая, по ее утверждениям, часто встречается в рамках указанной методики. В подтверждение своих слов медсестра привела фотографии девушек, которые столкнулись с негативными последствиями процедуры.

В июле иностранная блогерша Джорджия Фокс ввела филлеры по технике «русские губы». В размещенном ролике девушка демонстрирует свое лицо в различных ракурсах после посещения специалиста. На кадрах видно, что ее губы раздулись до аномального размера из-за сильного отека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
Epson прекратит производить лазерные принтеры
Офицер рассказал о колоссальных потерях среди поляков в Донбассе
В Белоруссии суд отказался смягчить приговор по делу о попытке госпереворота
В Черном море выявили превышение нормы содержания мышьяка
Турбизнес попросил помощи в выплате долгов перед россиянами
Над пойманным ФСБ украинским шпионом начался суд
В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки Киеву
Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах
Щербакова рассказала о жизни с родителями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.