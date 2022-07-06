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Иностранная блогерша захотела «русские губы» и осталась с внешностью обезьяны

Блогерша Джорджия Фокс ввела филлеры по технике «русские губы» и осталась с сильным отеком

Фото: @georgiafox11

Иностранная блогерша Джорджия Фокс ввела филлеры по технике «русские губы» (косметологическая процедура, в результате которой рот приобретает четкий контур, а центральная часть верхней губы становится вздернутой) и осталась с внешностью обезьяны. Своей историей она поделилась в TikTok.

В размещенном ролике девушка демонстрирует свое лицо в различных ракурсах после посещения специалиста. На кадрах видно, что ее губы раздулись до аномального размера из-за сильного отека. «Больше никогда в жизни я не захочу сделать "русские губы". Теперь я выгляжу как обезьяна. Надеюсь, вы тоже учитесь на своих ошибках», — пожаловалась девушка.

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Видео стало вирусным в соцсети и набрало 1,2 миллиона просмотров. Другие пользователи высказали свое мнение по поводу случившегося в комментариях под постом. «Это не из-за русской техники. У тебя просто аллергическая реакция», «Я косметолог и никогда не встречала ничего подобного», «"Русские губы" всегда раздуваются, это нормально, подожди пару дней», «Мои губы так же отекали, но потом все прошло. Теперь я довольна», — писали они.

Ранее в июле бьюти-блогер Шон Энтони сделал популярную женскую процедуру и остался с «жабрами». Мужчина рассказал, что решился на коррекцию углов нижней челюсти с помощью введения филлеров. Однако последствия данной манипуляции, по его словам, оказались неудачными. Так, на размещенных кадрах инфлюэнсер показал появление дугообразных выпуклостей на щеках.

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Карина Черных
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