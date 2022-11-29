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12:27, 29 ноября 2022Путешествия

Россиянин проигнорировал штормовое предупреждение в Сочи и утонул

Купавшийся в море во время шторма россиянин утонул на необорудованном пляже в Сочи

Фото: Shutterstock

Россиянин утонул на диком пляже в Сочи, купаясь в море во время шторма. Подробности сообщаются в официальном Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Несчастный случай произошел на необорудованном пляже недалеко от пансионата «Белые ночи» в Лоо вечером в воскресенье, 27 ноября. По словам очевидца, мужчина, проигнорировав объявленное на побережье штормовое предупреждение, зашел в море и через какое-то время скрылся из виду под волнами.

В ведомстве уточнили, что спасатели Лооского подразделения ЮРПСО обследовали акваторию и обнаружили тело россиянина, замытое под находящиеся на берегу разломанные плиты. Спасательная операция заняла несколько часов, поскольку была осложнена неблагоприятными погодными условиями — высокими волнами и штормом силой три-четыре балла. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее в ноябре путешественница из Аргентины погибла на побережье Италии после удара мощной волны. По информации издания, туристка пыталась запечатлеть на камеру прибрежную волну в городе Амальфи в провинции Салерно, однако поток воды сбил ее снос и унес в море.

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Валентина Процкова
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