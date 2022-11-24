Туристка погибла из-за удара мощной волны на популярном курорте Европы

ANSA: в Италии погибла туристка после того, как волна сбила ее с ног и унесла в море

Туристка из Аргентины погибла на побережье Италии после удара мощной волны. О трагедии на популярном курорте Европы сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на местные источники.

По информации издания, несчастный случай произошел в прибрежном городе Амальфи в итальянской провинции Салерно. Путешественница пыталась запечатлеть на камеру прибрежную волну, однако поток воды сбил ее снос и унес в море.

Супруг аргентинки также оказался в море, однако спасателям удалось вытащить его на берег. Сама женщина скончалась.

В июле в австралийском штате Новый Южный Уэльс волны смыли со скалы пожилую пару, которая фотографировалась на фоне популярной туристической достопримечательности. Тело погибшей, которой, предположительно, было около 80 лет, нашли на пляже Муни. Парамедики пытались ее спасти, но им этого сделать не удалось.