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Волны смыли со скалы 80-летнюю женщину и ее мужа

Daily Mirror: в Австралии волны смыли со скалы пожилую пару

Фото: Walkmyworld

В австралийском штате Новый Южный Уэльс волны смыли со скалы пожилую пару, которая фотографировалась на фоне популярной туристической достопримечательности. Об этом сообщает Daily Mirror.

Тело погибшей, которой, предположительно, было около 80 лет, нашли на пляже Муни. Парамедики пытались ее спасти, но им этого сделать не удалось. Ее муж, с которым она осматривала знаменитый розовый грот, был объявлен пропавшим без вести.

Спустя сутки после инцидента у побережья озера Маккуори обнаружили останки неизвестного пожилого мужчины. Хотя его личность пока не установлена, в правоохранительных органах полагают, что он был супругом погибшей пожилой женщины.

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Старший инспектор полиции Питер Вроманс предположил, что пожилая чета прогуливалась по скалистой вершине грота, который пользуется популярностью в соцсетях. Волны неожиданно сбили их с ног, из-за чего мужчина и женщина упали в воду. «Такая трагедия, да еще и в двойном масштабе», — посетовал Вроманс.

Пещеры озера Маккуори — достопримечательность Нового Южного Уэльса. Их розовая окраска привлекает туристов со всего мира, они приезжают туда ради красивых фотографий. В самой большой пещере грота из-за эрозии образовалась большая расщелина. Из-за этого посещать пещеры рекомендуется только во время отливов.

Ранее сообщалось, что российский турист, сорвавшийся со скалы на Камчатке, погиб. Мужчина арендовал мотоцикл, но, не зная особенностей местного рельефа, упал в воду вместе с транспортным средством.

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Юлия Юткина
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