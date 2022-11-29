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18:41, 29 ноября 2022Культура

Александр Сокуров получил награду за вклад в мировой кинематограф

Сокуров получил приз за вклад в мировой кинематограф на фестивале авторского кино в Сербии

Фото: Semen Likhodeev / Globallookpress.com

Режиссер Александр Сокуров получил награду за вклад в мировой кинематограф на фестивале авторского кино в Сербии. Об этом сообщает новостное агентство Tanjug.

Режиссер получил приз на мероприятии, которое состоялось в Белграде. Его отметили в категории «Взгляд на мир: Воислав Вучинич». В этом году такой награды впервые удостоили иностранного кинодеятеля.

В рамках фестиваля также был показан новый анимационный фильм Сокурова «Сказка». В центре сюжета — события Второй мировой войны в фантастическом ключе. В проекте представлены сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических личностей, которые ведут беседы в чистилище.

В ноябре сообщалось, что эта картина выйдет в прокат в европейских странах. «Я, честно говоря, рад, что так разворачивается. Мне казалось (…) по первому испугу от фильма французов в Каннах, что они вообще побоятся даже двинуться в сторону фильма, но в общем оказалось не так. Очень хотят смотреть», — отмечал Сокуров. Он добавил, что не подавал документы на получение прокатного удостоверения в России.

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Марина Погосян
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