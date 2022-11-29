Названа возможная цель создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана

Аналитик Демидов: Россия хочет добиться повышения продаж газа созданием газового союза

За счет создания «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном Россия хочет добиться повышения продаж газа, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Таким образом, Россия сможет продавать свой газ разным странам, убежден аналитик. «Это диверсификация покупателей после того, как взорвали "Северные потоки". Здесь скорее говорится о своповых поставках, то есть когда Россия поставляет либо реально, либо виртуально свой газ в эти страны, а они, в свою очередь, допустим, перепродают или поставляют его в Китай, дальше происходит вероятное сжижение, и газ уходит уже по всему миру», — объяснил он.

В качестве преференций Россия может предложить союзникам низкую цену на газ, а также участие в любых российских проектах, предположил Демидов. «В основном, конечно, это промышленная индустрия, разработка каких-либо ископаемых», — уточнил аналитик.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его российский коллега Владимир Путин встретились в Кремле, где обсудили создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. По словам пресс-секретаря казахстанского лидера Руслана Желдибая, цель такого союза — координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.