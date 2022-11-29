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09:04, 29 ноября 2022Бывший СССР

Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза»

Путин и Токаев обсудили «тройственный газовый союз» России, Казахстана и Узбекистана

Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его российский коллега Владимир Путин встретились в Кремле, где обсудили создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай, цель такого союза — координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

По словам Желдибая, президенты Казахстана и России считают, что нужно провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

За расширение сотрудничества с государствами Средней Азии в рамках строительства транспортных коридоров также выступает Евросоюз, однако они будут созданы в обход России. Как рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, речь идет, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте.

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Алевтина Запольская
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