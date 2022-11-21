Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 21 ноября 2022Мир

Строительство транспортных коридоров в обход России оценили

Аналитик Юшков: ни Россия, ни Иран не согласуют строительство Транскаспийского газопровода

Фото: Jon Nazca / Reuters

Желание Евросоюза расширить сотрудничество со Средней Азией, в частности, при помощи Транскаспийского газопровода, почти нереализуемо. Ни Россия, ни Иран не согласуют строительство этого маршрута, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил строительство транспортных коридоров в обход России.

Транскаспийский газопровод

Стало известно, что Евросоюз (ЕС) выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии в рамках строительства транспортных коридоров в обход России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также он пояснил, что речь идет, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте.

Поставки среднеазиатских углеводородов крайне затруднены в Европу. Понятно, что Боррель говорит в основном именно про газ. С точки зрения нефти европейский рынок довольно насыщенный. А вот по газу они хотят заменить Россию

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

Аналитик рассказал, что уже сегодня в ЕС идут газ и нефть из Азербайджана. Однако страны союза интересует возможность поставок из Туркменистана.

«Это очень давний проект — Южный газовый коридор. Он подразумевал, что газ из Туркменистана будет поставляться по Транскаспийскому газопроводу, дальше объемы должны были поступать в Азербайджан, там бы добавлялся газ, и через Грузию и Турцию он бы поступал в Европу. В итоге был реализован только укороченный проект, когда только азербайджанский газ доставляется. Доходит с этого газопровода всего десять миллиардов кубов: восемь миллиардов кубов для Италии, один — для Греции, один — для Болгарии», — отметил он.

Через Каспий газопровод не был построен, потому что изначально статус моря был не определен. С правовой точки зрения было непонятно, как согласовывать строительство газопровода, сообщил Юшков.

«Потом был подписан документ о статусе Каспия. В нем отмечалось, что по любым проектам, которые могут нанести урон хрупкому экологическому состоянию Каспийского моря, должно быть согласование всеми каспийскими странами», — поведал аналитик.

Ни Россия, ни Иран не согласуют строительство Транскаспийского газопровода. Поэтому вряд ли мы увидим туркменский газ в Европе когда-либо

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

Факторы, тормозящие процесс

Юшков убежден, что помимо отсутствия договоренностей в строительстве газопровода есть еще один проблемный вопрос.

«А есть ли у Туркмении вообще дополнительный газ? Что происходит с ресурсной базой Туркмении, сказать сложно, и насколько бы она смогла увеличить добычу — мы не знаем. Да, у них большие запасы. Тем не менее у них была проблема, что даже имеющиеся газопроводы в Китае были недозагружены. И было непонятно: то ли Китай не берет больше туркменского газа, то ли Туркмения не может больше добыть и поставить», — сообщил он.

Также аналитик считает, что желание Евросоюза в будущем отказаться от импорта газа тоже влияет на заключение новых сделок.

«Европейцы не готовы заключать долгосрочные контракты на 10-15 лет на поставку газа. Потому что они говорят, что через 10-15 лет хотят отказаться вообще от импорта газа. Это тоже очень существенно тормозит процесс», — добавил он.

Материалы по теме:
«Это уникальная ситуация» Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
«Это уникальная ситуация»Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
29 октября 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в идеях главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которые тот навязывает членам ЕС, предпосылки к новому затяжному расколу Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о ликвидации убившего сотрудника ГИБДД преступника
Производители иван-чая захотели купить активы Lipton
Участвовавший в боевых действиях в Сирии 34-летний майор погиб в ходе СВО
Рената Литвинова показалась подписчикам без макияжа
Спецподразделения ДНР уничтожили американский бронеавтомобиль в боях у Павловки
В Одесской области начались экстренные отключения электричества
Россиянам позволят меньше платить за одну услугу
Появилось фото с места нападения на инспектора ГИБДД в центре Грозного
Строительство транспортных коридоров в обход России оценили
Рогозин заявил о необходимости вернуть Киев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.