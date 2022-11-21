Строительство транспортных коридоров в обход России оценили

Аналитик Юшков: ни Россия, ни Иран не согласуют строительство Транскаспийского газопровода

Желание Евросоюза расширить сотрудничество со Средней Азией, в частности, при помощи Транскаспийского газопровода, почти нереализуемо. Ни Россия, ни Иран не согласуют строительство этого маршрута, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил строительство транспортных коридоров в обход России.

Транскаспийский газопровод

Стало известно, что Евросоюз (ЕС) выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии в рамках строительства транспортных коридоров в обход России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также он пояснил, что речь идет, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте.

Поставки среднеазиатских углеводородов крайне затруднены в Европу. Понятно, что Боррель говорит в основном именно про газ. С точки зрения нефти европейский рынок довольно насыщенный. А вот по газу они хотят заменить Россию Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Аналитик рассказал, что уже сегодня в ЕС идут газ и нефть из Азербайджана. Однако страны союза интересует возможность поставок из Туркменистана.

«Это очень давний проект — Южный газовый коридор. Он подразумевал, что газ из Туркменистана будет поставляться по Транскаспийскому газопроводу, дальше объемы должны были поступать в Азербайджан, там бы добавлялся газ, и через Грузию и Турцию он бы поступал в Европу. В итоге был реализован только укороченный проект, когда только азербайджанский газ доставляется. Доходит с этого газопровода всего десять миллиардов кубов: восемь миллиардов кубов для Италии, один — для Греции, один — для Болгарии», — отметил он.

Через Каспий газопровод не был построен, потому что изначально статус моря был не определен. С правовой точки зрения было непонятно, как согласовывать строительство газопровода, сообщил Юшков.

«Потом был подписан документ о статусе Каспия. В нем отмечалось, что по любым проектам, которые могут нанести урон хрупкому экологическому состоянию Каспийского моря, должно быть согласование всеми каспийскими странами», — поведал аналитик.

Ни Россия, ни Иран не согласуют строительство Транскаспийского газопровода. Поэтому вряд ли мы увидим туркменский газ в Европе когда-либо Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Факторы, тормозящие процесс

Юшков убежден, что помимо отсутствия договоренностей в строительстве газопровода есть еще один проблемный вопрос.

«А есть ли у Туркмении вообще дополнительный газ? Что происходит с ресурсной базой Туркмении, сказать сложно, и насколько бы она смогла увеличить добычу — мы не знаем. Да, у них большие запасы. Тем не менее у них была проблема, что даже имеющиеся газопроводы в Китае были недозагружены. И было непонятно: то ли Китай не берет больше туркменского газа, то ли Туркмения не может больше добыть и поставить», — сообщил он.

Также аналитик считает, что желание Евросоюза в будущем отказаться от импорта газа тоже влияет на заключение новых сделок.

«Европейцы не готовы заключать долгосрочные контракты на 10-15 лет на поставку газа. Потому что они говорят, что через 10-15 лет хотят отказаться вообще от импорта газа. Это тоже очень существенно тормозит процесс», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в идеях главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которые тот навязывает членам ЕС, предпосылки к новому затяжному расколу Европы.