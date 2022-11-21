Евросоюз поддержал строительство транспортных коридоров в обход России

Боррель: ЕС поддержал строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России

Евросоюз (ЕС) выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии в рамках строительства транспортных коридоров в обход России. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, Средняя Азия стремится диверсифицировать свои отношения и видит в ЕС подходящего партнера. Боррель считает, что в регионе реализуются различные программы реформ. Также, по его мнению, отношения между странами улучшаются. «ЕС, очевидно, заинтересован в том, чтобы воспользоваться этими переменами. Мы должны углублять связи, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России», — заявил представитель Евросоюза, вернувшись из поездки в Центральную Азию.

Он пояснил, что речь идет, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте, развитие которого Боррель обсуждал в Казахстане.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в идеях главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которые тот навязывает членам ЕС, предпосылки к новому затяжному расколу Европы.