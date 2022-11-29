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14:49, 29 ноября 2022Культура

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Театра Луны

Причиной внезапной смерти актрисы Театра Луны Стешенко стал оторвавшийся тромб
Владимир Семаго

Владимир Семаго. Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Муж актрисы Театра Луны Наталии Стешенко Владимир Семаго рассказал о состоянии артистки перед смертью. Его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам Семаго, жена вернулась домой из кафе, села в кресло и потеряла сознание. Позднее врачи заявили, что у Стешенко оторвался тромб. Как уточнил мужчина, незадолго до произошедшего Наталию мучили головные боли. Актриса предполагала, что их причиной были перепады погоды.

О внезапной смерти Стешенко стало известно 29 ноября. Уточнялось, что 37-летняя актриса была найдена мертвой в своей квартире на Ростовской набережной.

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен призналась, что смерть Стешенко повергла ее в шок. Артистка поделилась, что видела у Наталии большое будущее.

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Дениза Мацаева
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