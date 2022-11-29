В Белоруссии суд отказался смягчить приговор по делу о попытке госпереворота

Верховный суд Белоруссии отказался смягчить приговор по делу о попытке госпереворота

Коллегия Верховного суда Белоруссии отказалась смягчить приговор по делу о заговоре с целью государственного переворота и свержения власти, оставив в силе прошлое решение. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

29 ноября были рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов на приговор Минского областного суда, согласно которому фигурантов дела приговорили от 2,5 года до 11 лет лишения свободы. Сторона защиты обратилась с просьбой смягчить или отменить решение, вынесенное судом первой инстанции. Обвинение настаивало, чтобы приговор не был изменен, так как виновность удалось доказать. В результате поданные жалобы оставили без удовлетворения.

5 сентября суд назначил тюремный срок для политологов Григория Костусева, Александра Федуты и Юрия Зенковича, обвиняемых по указанному делу. Федута и Костусева приговорили к 10 годам лишения свободы, а Зенковича — к 11 годам.

В 2021 году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны совершили попытку устроить госпереворот в республике. По его словам, это произошло, поскольку страна является ключом ко всему постсоветскому пространству.