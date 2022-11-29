Россиянам раскрыли стоимость горящих туров на новогодние праздники

TourDom: стоимость горящих туров в ОАЭ на Новый год составляет 90 тысяч рублей

Эксперты туристической отрасли перечислили наиболее популярные направления для зимнего отдыха россиян, а также раскрыли стоимость горящих туров на новогодние праздники. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам специалистов, чаще всего соотечественники покупают горящие туры в страны, с которыми есть прямое авиасообщение и где туроператоры выкупают блоки мест. Так, наибольшей популярностью пользуются ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция и Мальдивские острова.

«По ОАЭ больше бронируют отели категории три и четыре звезды с завтраками, ужинами или "все включено", хорошие и бюджетные, от 90 до 150 тысяч рублей, в основном за двоих, на пять-семь дней», — рассказал представитель турфирмы «BB tour». В Таиланде соотечественники предпочитают также останавливаться в гостиницах категории три или четыре звезды с включенными завтраками. Стоимость туров на Новый год на 12–15 дней составляет 150–200 тысяч рублей на двоих.

В Турции туристы выбирают в основном пятизвездочные отели, работающие по системе «все включено». На зимние праздники большинство гостиниц страны предоставляют хорошие скидки, средняя цена путевок — 70 тысяч рублей на двоих на 10 дней.

Кроме того, многие для отдыха на Новый год покупают туры по России. «Что касается стоимости, то в среднем на человека укладываемся в 40–50 тысяч рублей, после новогодних праздников — в 30–35 тысяч рублей, — рассказали в туристической компании «Благо-Трэвел». — Дальний Восток или Байкал подороже — в районе 60 тысяч рублей». Также востребованы у россиян курорты Краснодарского края (Сочи, Геленджик, Анапа), Кострома, Ярославль, Шерегеш, Казань и Великий Устюг.

Ранее сообщалось, что самыми выгодными датами для вылета на зимний отдых по России и за границу оказались 24-25 декабря и 2-4 января. Среди самых подешевевших направлений аналитики называли Казань, Санкт-Петербург, Самару, Челябинск, Иркутск, Калининград, Мурманск и Уфу.