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06:41, 29 ноября 2022Бывший СССР

Беженка с Украины пожаловалась на жизнь в Великобритании

Mirror: разъяренная украинка пожаловалась на заплесневелый хостел без душа в Британии

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Разъяренная беженка с Украины Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в британском Бирмингеме, пишет Daily Mirror.

Издание пишет о беженке и ее 12-летней дочери, которых поместили в хостел. По истечении шестимесячного срока действия программы «Дома для Украины» мать и дочь переехали в аварийный дом. По данным гражданки Украины, из-за плохих жизненных условий ребенок заболел. «Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень», — пожаловалась украинка.

Она добавила, что на Украине условия были лучше, чем в Бирмингеме. «Я уже подумываю, не пора ли возвращаться на Украину», — добавила она.

Ранее беженка по имени Евгения пожаловалась на дискриминацию со стороны британских арендодателей. В поисках собственного жилья она столкнулась с «огромными препятствиями», несмотря на то, что семья, у которой она жила, предлагала выступить в качестве поручителя.

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Марина Совина
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