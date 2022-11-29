Беженка с Украины пожаловалась на жизнь в Великобритании

Mirror: разъяренная украинка пожаловалась на заплесневелый хостел без душа в Британии

Разъяренная беженка с Украины Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в британском Бирмингеме, пишет Daily Mirror.

Издание пишет о беженке и ее 12-летней дочери, которых поместили в хостел. По истечении шестимесячного срока действия программы «Дома для Украины» мать и дочь переехали в аварийный дом. По данным гражданки Украины, из-за плохих жизненных условий ребенок заболел. «Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень», — пожаловалась украинка.

Она добавила, что на Украине условия были лучше, чем в Бирмингеме. «Я уже подумываю, не пора ли возвращаться на Украину», — добавила она.

Ранее беженка по имени Евгения пожаловалась на дискриминацию со стороны британских арендодателей. В поисках собственного жилья она столкнулась с «огромными препятствиями», несмотря на то, что семья, у которой она жила, предлагала выступить в качестве поручителя.