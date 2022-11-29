В российском карьере по производству щебня произошел взрыв

В Новосинеглазово Челябинской области произошел взрыв в карьере по производству щебня

В Челябинской области произошел взрыв в карьере по производству щебня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, пишет Ura.ru.

Там уточнили, что пожарные расчеты выехали в микрорайон Новосинеглазово. Местные жители сообщили, что дым от взрыва замечен со многих точек города.

В местном Telegram-канале опубликовали видеозапись последствий взрыва — на ней виден большой клуб дыма.

Дополнение: в МЧС впоследствии уточнили, что взрыв в карьере был плановым подрывом породы при добыче щебня на Старосмолинском карьере. Никто не пострадал, количество закладываемого взрывчатого вещества для работ было увеличено в связи с промерзшим грунтом.

Ранее три человека погибли в результате взрыва на заводе в Пензе. Причиной происшествия могло стать нарушение технологического процесса при перекачке битума.