Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:08, 29 ноября 2022Россия

В российском карьере по производству щебня произошел взрыв

В Новосинеглазово Челябинской области произошел взрыв в карьере по производству щебня

В Челябинской области произошел взрыв в карьере по производству щебня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, пишет Ura.ru.

Там уточнили, что пожарные расчеты выехали в микрорайон Новосинеглазово. Местные жители сообщили, что дым от взрыва замечен со многих точек города.

В местном Telegram-канале опубликовали видеозапись последствий взрыва — на ней виден большой клуб дыма.

Дополнение: в МЧС впоследствии уточнили, что взрыв в карьере был плановым подрывом породы при добыче щебня на Старосмолинском карьере. Никто не пострадал, количество закладываемого взрывчатого вещества для работ было увеличено в связи с промерзшим грунтом.

Ранее три человека погибли в результате взрыва на заводе в Пензе. Причиной происшествия могло стать нарушение технологического процесса при перекачке битума.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Украина получила четыре реактивные системы залпового огня от Франции
Бывший главбух Следственного комитета России получил срок из-за игромании
Экс-главу кабмина Херсонской области вернули на работу в Калининград
МВД ответило на сообщения о нехватке принтеров для печати паспортов
ВСУ обстреляли приграничный российский город и несколько сел
Минобороны России заявило о продолжении наступления на донецком направлении
В МЧС объяснили мощный взрыв рядом с российским городом
В США допустили угрозу украинских националистов для Зеленского
В ряде регионов Украины в третий раз объявили воздушную тревогу
В Белоруссии нейтрализовали беспилотник-шпион Польши
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.