В МЧС объяснили мощный взрыв рядом с российским городом

МЧС объяснило взрыв в Старосмолинском карьере рядом с Челябинском плановым подрывом породы

В МЧС объяснили причину мощного взрыва на Старосмолинском карьере рядом с Челябинском — в пресс-службе российского ведомства рассказали, что он был произведен планово, сообщает ТАСС.

«В ходе уточнения обстановки отмечается, что на карьере Старосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено», — заявили представители МЧС. По данным ведомства, в результате взрыва никто не пострадал, на место работ выезжали спасатели и пожарные.

Сообщения о взрыве и фотографии задымления над Советским районом города разместили местные жители в соцсетях 29 ноября. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Ura.ru, видны поднимающиеся в небо клубы дыма.