Звезда Comedy Club назвал главную сложность на съемках шоу

Резидент Comedy Club Синяков назвал ожидание выступления главной сложностью на съемках шоу

Резидент юмористического проекта Comedy Club на канале ТНТ Женя Синяков назвал длительное ожидание своего выступления главной сложностью на съемках программы. Об этом комик рассказал в эфире шоу «Надкаст», выпуск которого доступен на YouTube.

Синяков признался, что обычно его сильно утомляет процесс ожидания. «Наверное, самое сложное в съемках Comedy Club — это то, что они идут день, а у тебя, допустим, три выступления за этот день. И вот это время, пока ты ждешь следующего выступления... Вот оно как-то выматывает именно нервную систему», — поделился участник шоу.

По мнению звезды Comedy Club, время, проведенное в ожидании чего-либо, утомляет больше, чем время, потраченное на занятие чем-либо.

Синяков неоднократно участвовал в юмористическом проекте «Comedy Баттл» на ТНТ. В интервью блогеру Андрею Пределину он рассказывал, что после съемок в шоу креативный продюсер Comedy Club Гарик Мартиросян предложил ему стать резидентом проекта.

Ранее участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец высказалась об ограничениях на шоу. Она заявила, что на съемках у резидентов есть определенная свобода творчества.

