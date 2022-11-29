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15:39, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club назвал главную сложность на съемках шоу

Резидент Comedy Club Синяков назвал ожидание выступления главной сложностью на съемках шоу

Кадр: Comedy Club / YouTube

Резидент юмористического проекта Comedy Club на канале ТНТ Женя Синяков назвал длительное ожидание своего выступления главной сложностью на съемках программы. Об этом комик рассказал в эфире шоу «Надкаст», выпуск которого доступен на YouTube.

Синяков признался, что обычно его сильно утомляет процесс ожидания. «Наверное, самое сложное в съемках Comedy Club — это то, что они идут день, а у тебя, допустим, три выступления за этот день. И вот это время, пока ты ждешь следующего выступления... Вот оно как-то выматывает именно нервную систему», — поделился участник шоу.

По мнению звезды Comedy Club, время, проведенное в ожидании чего-либо, утомляет больше, чем время, потраченное на занятие чем-либо.

Синяков неоднократно участвовал в юмористическом проекте «Comedy Баттл» на ТНТ. В интервью блогеру Андрею Пределину он рассказывал, что после съемок в шоу креативный продюсер Comedy Club Гарик Мартиросян предложил ему стать резидентом проекта.

Ранее участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец высказалась об ограничениях на шоу. Она заявила, что на съемках у резидентов есть определенная свобода творчества.

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Маргарита Щигарева
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