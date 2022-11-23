Звезда Comedy Club высказалась о свободе на проекте

Участница Comedy Club на ТНТ Марина Кравец заявила, что на шоу есть свобода творчества

Участница комедийного шоу Comedy Club на канале ТНТ, телеведущая Марина Кравец дала оценку свободе творчества на проекте. На эту тему юмористка высказалась в интервью изданию «7 Дней».

Кравец заявила, что на телевидении ей больше нравится выступать на сцене и импровизировать, нежели работать за кулисами. «За это, кстати, очень люблю работу в "Comedy"! Мы готовим номера, репетируем, и все равно есть определенная свобода творчества даже во время съемки», — раскрыла звезда шоу. Она также добавила, что придумывание шуток и номеров отнимает у нее намного больше энергии, чем импровизация непосредственно на сцене.

Марина Кравец впервые появилась в Comedy Club в 2010 году. Среди постоянных участников шоу является единственной женщиной.

Ранее резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов раскрыл подробности создания номеров для программы. По словам юмориста, их придумывает сразу несколько взаимодействующих друг с другом авторских групп. Вместе с тем резиденты, уточнил он, также пишут сценарии.