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09:42, 23 ноября 2022Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club высказалась о свободе на проекте

Участница Comedy Club на ТНТ Марина Кравец заявила, что на шоу есть свобода творчества

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Участница комедийного шоу Comedy Club на канале ТНТ, телеведущая Марина Кравец дала оценку свободе творчества на проекте. На эту тему юмористка высказалась в интервью изданию «7 Дней».

Кравец заявила, что на телевидении ей больше нравится выступать на сцене и импровизировать, нежели работать за кулисами. «За это, кстати, очень люблю работу в "Comedy"! Мы готовим номера, репетируем, и все равно есть определенная свобода творчества даже во время съемки», — раскрыла звезда шоу. Она также добавила, что придумывание шуток и номеров отнимает у нее намного больше энергии, чем импровизация непосредственно на сцене.

Марина Кравец впервые появилась в Comedy Club в 2010 году. Среди постоянных участников шоу является единственной женщиной.

Ранее резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов раскрыл подробности создания номеров для программы. По словам юмориста, их придумывает сразу несколько взаимодействующих друг с другом авторских групп. Вместе с тем резиденты, уточнил он, также пишут сценарии.

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Маргарита Щигарева
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