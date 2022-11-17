Батрутдинов раскрыл подробности создания номеров для Comedy Club

Батрутдинов рассказал, что номера для Comedy Club придумывают несколько авторских групп

Комик и шоумен Тимур Батрутдинов ответил на вопрос, сколько человек принимают участие в написании сценариев для шоу Comedy Club. Подробности творческого процесса он раскрыл в интервью изданию «7Дней».

Батрутдинов отметил, что номера для Comedy Club придумывают сразу несколько взаимодействующих друг с другом авторских групп. «Один номер может пройти через все авторские кабинеты, где, как в письме дяди Федора из Простоквашино, каждый добавляет что-то свое», — рассказал он.

По его словам, резиденты шоу тоже пишут сценарии, а некоторые из них — даже музыку к номерам. Батрутдинов добавил, что все, кто создает номера для передачи, поместились бы в один купейный вагон. «Я каждый раз удивляюсь, как такой небольшой объем людей стабильно выдает такой огромный объем материала», — признался он.

В том же интервью Батрутдинов сообщил, что раньше хотел встретить старость в Испании, но сейчас все больше думает о пенсии в России. Он уточнил, что хотел бы в старости жить в доме у Балтийского моря.