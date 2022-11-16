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19:50, 16 ноября 2022Среда обитания

Тимур Батрутдинов рассказал о желании встретить старость в доме у моря

Комик Тимур Батрутдинов рассказал о желании встретить старость в доме у Балтийского моря

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Шоумен и комик Тимур Батрутдинов сообщил о том, что хотел бы встретить старость в доме возле берега Балтийского моря. Своим желанием юморист поделился в интервью с изданием «7Дней».

«Раньше меня посещали мысли о старости в Испании, но в последнее время я все больше думаю о пенсии в родной любимой стране. Напоминаю себе, что все-таки мое детство прошло на берегу Балтийского моря. Чем не локация для домика и встречи старости? Главное, чтобы рядом с морем», — рассказал Батрутдинов.

Кроме того, юморист сравнил локацию в Москве, где он в данный момент проживает, со своим домом детства в городе Балтийске Калининградской области. Он отметил, что и там, и там есть вид на воду и дует ветер.

В июне телеведущая Ксения Бородина рассказала, что мечтает купить квартиру в Стамбуле и дом в Бодруме. При этом звезда отметила, что возможности приобрести эти объекты недвижимости за рубежом у нее на тот момент не было.

Полина Кислицына
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