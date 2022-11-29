Девушка осталась с огромными губами и гематомами после посещения косметолога

TikTok-блогерша Тесса Келлс осталась с огромными губами после посещения косметолога

Блогерша Тесса Келлс родом из Новой Зеландии осталась с огромными губами после посещения косметолога. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка, которая на данный момент проживает в Австралии, показала, как выглядела до косметологической процедуры. Так, она позировала перед камерой с распущенными волосами и наращенными ресницами. При этом губы юзерши соответствовали пропорциям лица. Затем Келлс продемонстрировала результат инъекции филлера. Ее губы стали асимметричными, значительно увеличились в размерах и покрылись гематомами.

Видео набрало более 179 тысяч просмотров. В свою очередь юзеры поделились своим мнением в комментариях. «У меня буквально отвисла челюсть», «Это ненормально», «То, чего я боюсь», «Возможно, у тебя аллергия на лидокаин», «Похоже на закупорку сосудов», — заявили они.

Ранее в ноябре блогерша Элин Криети показала внешность до и после увеличения губ и была обругана в сети словами «просто позор».