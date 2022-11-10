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18:44, 10 ноября 2022Ценности

Блогершу после увеличения губ обругали в сети словами «просто позор»

Блогершу Криети после увеличения губ обругали в сети словами «просто позор»

Фото: Shutterstock

Блогерша Элин Криети показала внешность до и после увеличения губ и была обругана в сети словами «просто позор». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка продемонстрировала свою трансформацию после инъекций филлеров в размере от одного до восьми миллилитров. На первых кадрах она предстала в естественном виде. На последних заметно, что ее губы стали огромными, изменив пропорции лица. При этом Элин сообщила, что довольна своим преображением.

Однако зрители раскритиковали решение блогерши скорректировать внешность подобным образом. «До четырех миллилитров было нормально, потом уже слишком», «Боже, как плохо», «Падшая женщина», «Просто позор», — прокомментировали они.

Ранее в ноябре сообщалось, что шеф-повар в доме престарелых Алан Джексон из Шотландии увеличил губы до огромных размеров с помощью филлеров и рассказал о негативной реакции окружающих. Однажды ему пришлось вызвать полицию из-за того, что подростки в ресторане кидали в него едой.

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Карина Черных
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