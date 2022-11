Повар увеличил губы с помощью филлеров и рассказал о реакции окружающих

Повар Алан Джексон из Шотландии увеличил губы и рассказал о негативной реакции окружающих

Шеф-повар в доме престарелых Алан Джексон из Шотландии увеличил губы до огромных размеров с помощью филлеров и рассказал о реакции окружающих. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Отмечается, что 27-летний житель Ланкашира посредством инъекций скорректировал скулы, подбородок, нос, овал лица и губы, в которые ввел 31 миллилитр препарата. Однако, по словам мужчины, его трансформация стала причиной негативной реакции со стороны окружающих. Так, однажды шотландцу пришлось вызвать полицию после того, как подростки в ресторане стали кидать в него едой. «Люди преследуют меня в магазинах, фотографируют и показывают пальцем. (...) Думаю, многих пугает мой внешний вид, они не хотят со мной разговаривать. Но если бы они задали мне вопросы, я бы на них ответил. Неважно, как я выгляжу, ведь они не знают меня как личность», — рассказал герой материала.

При этом известно, что ранее в клиниках и салонах красоты Джексону начали отказывать в оказании услуг из-за его чрезмерно увеличенных губ. Однако он заплатил 1500 фунтов стерлингов за курсы, чтобы научиться делать себе инъекции самостоятельно. «Я бы сказал, что это зависимость. Как только я получаю новую дозу филлера, я чувствую себя прекрасно», — заявил кулинар.

В октябре сообщалось, что житель Лос-Анджелеса потратил более 7 миллионов рублей на внешность американской поп-певицы Бритни Спирс. В интервью Брайан Рэй рассказал журналистам, что он стал буквально одержим исполнительницей, когда та выпустила песню Oops!....I Did It Again.