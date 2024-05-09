Байден признал причастность США к гибели мирных жителей в Газе

Байден: полученные Израилем от США бомбы стали причиной гибели жителей в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что американские вооружения, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей в секторе Газа. Причастность Соединенных Штатов американский лидер признал в интервью телеканалу CNN.

Политика спросили о «2000-фунтовых авиабомбах», поставки которых были поставлены на паузу из-за опасений расширения военной операции Израиля в секторе Газа на город Рафах. «Мирные жители погибали в Газе в результате [применения] этих бомб», — заявил глава Белого дома.

Ранее израильские чиновники заявили, что решение администрации президента США Джо Байдена о приостановке поставок оружия Армии обороны Израиля может сорвать переговоры об освобождении заложников с радикальным палестинским движением ХАМАС.

8 мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон приостанавливает поставку боеприпасов большой грузоподъемности Израилю. Отмечается, что администрация Байдена пошла на это из-за наступления ЦАХАЛ в Рафахе.