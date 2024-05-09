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02:38, 9 мая 2024Россия

В правительстве обсуждают перераспределение полномочий. Что может измениться в новом кабинете министров?

Савельева рассматривают на должность вице-премьера России

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Исполняющий обязанности министра транспорта России Виталий Савельев рассматривается в качестве кандидата на пост вице-премьера в новом составе правительства. Об этом стало известно от источников, знакомых с ходом обсуждений.

По данным собеседников «Ведомостей», вероятнее всего, новый вице-премьер в случае назначения займется в кабинете министров знакомым блоком вопросов, связанных с транспортом и дорогами.

О замене Савельева на посту министра в случае принятия решения пока ничего не известно. Источники в отрасли и близкий к Минтрансу собеседник рассказали изданию, что ранее в качестве вероятной называлась и «очевидная» кандидатура первого заместителя, выпускника Высшей школы госуправления РАНХиГС Андрея Костюка. Однако есть и другие кандидаты, поэтому говорить о том, кто станет министром, пока преждевременно, добавил один из собеседников.

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Обсуждается перераспределение полномочий среди вице-премьеров

Помимо согласования кандидатуры Савельева на должность вице-премьера обсуждается перераспределение полномочий между заместителями главы правительства.

Сейчас вопросы логистики и перевозок находятся в ведении первого вице-премьера Андрея Белоусова, а вопросы строительства дорог и другой транспортной инфраструктуры — относятся к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Обсуждается объединение этого функционала у одного «транспортного» вице-премьера.

Один из источников уточняет, что что финального решения о перераспределении не принято. «Продолжается обсуждение, это один из вариантов», — сказал он.

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Ранее СМИ писали о возможных перестановках в правительстве

8 мая «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что при формировании нового состава правительства, который должна утвердить Госдума, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, переизбранный в 2023 году, может получить в нем кресло.

Сам Цивилев, комментируя эти сведения, удивился тому, что об этом известно журналистам в то время, когда он ни о каком своем назначении не проинформирован.

До этого сообщалось, что в России захотели сменить действующего исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина. На замену ему рассматривается несколько кандидатур.

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Правительство России впервые сформируют по новым правилам

После инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая правительство страны, согласно закону, ушло в отставку. Теперь кабинет министров будет впервые целиком сформирован по новым правилам, обусловленным поправками в Конституцию 2020 года. Процедура начинается с назначения председателя кабмина. Президент должен представить Госдуме его кандидатуру в течение двух недель с момента вступления в должность. После ее рассмотрения и утверждения главы правительства на должность новый премьер-министр в течение недели должен предоставить главе государства свои предложения о структуре кабмина.

Кандидатуры всех «гражданских» министров должна утвердить Госдума, а по назначениям министров «силового блока», в который входят МВД, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст, президент должен проконсультироваться с Совфедом.

Правительство Михаила Мишустина проработало 4 года и 3,5 месяца — с 21 января 2020-го по 7 мая 2024 года.

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      Марина Совина
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