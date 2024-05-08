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10:25, 8 мая 2024Россия

Глава Кузбасса прокомментировал информацию о переходе в новое правительство

Глава Кузбасса Цивилев: о назначении в новый кабмин меня не проинформировали

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал появившуюся информацию о том, что он получит должность в новом правительстве России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я вот удивляюсь, я об этом не знаю, вы знаете. Я на сегодняшний момент ни о каком своем назначении не проинформирован», — сказал руководитель региона.

«Ведомости» со ссылкой на источники ранее писали, что при формировании нового состава правительства, который должна утвердить Госдума, Цивилев, переизбранный в 2023 году, может получить в нем кресло. Сигналом о возможном назначении губернатора в кабмин является неожиданное заседание парламента Кемеровской области, состоявшееся 5 мая, где Цивилеву и его жене Анне присвоили звания «Почетный гражданин Кузбасса», уверяет один из собеседников. По его словам, тем самым Цивилев «можно сказать, простился с регионом», а на региональном уровне начали подготовку к перестановкам.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации Владимира Путина во вторник, 7 мая. Кабмин будет впервые целиком избран по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию поправок. Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров утвердит Госдума.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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