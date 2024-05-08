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08:10, 8 мая 2024Россия

Стало известно о возможном переходе главы региона России в новое правительство

«Ведомости»: глава Кузбасса Цивилев может перейти в новое правительство России

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

При формировании нового состава правительства, который должна утвердить Госдума, кресло в нем может получить губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Об этом сообщили источники «Ведомостей».

Цивилева переизбрали на пост руководителя региона в 2023 году. Собеседник издания обратил внимание, что Путин встретился с кемеровским губернатором в марте сразу после выборов президента. Другой источник, говоря о главе Кузбасса, охарактеризовал его как эффективного управленца, который смог вникнуть в сложные с точки зрения бизнес-интересов дела в регионе.

Сигналом о возможном назначении губернатора в правительство является неожиданное заседание парламента Кемеровской области, состоявшееся 5 мая, где Цивилеву и его жене Анне присвоили звания «Почетный гражданин Кузбасса», уверяет еще один собеседник. По его словам, тем самым Цивилев «можно сказать, простился с регионом», а на региональном уровне начали подготовку к перестановкам.

При этом сам Цивилев на церемонии инаугурации главы государства в ответ на вопрос о переходе на федеральный уровень сообщил, что не обладает такой информацией. Как подчеркнул источник газеты, окончательно говорить о каких-либо кадровых решениях в правительстве до того, как новый премьер-министр представит президенту структуру нового кабинета министра, рано.

Помимо Цивилева, переход на федеральный уровень прочат и губернаторам Калининградской и Нижегородской областей Антону Алиханову и Глебу Никитину. Об этом уже ранее сообщали источники «Ведомостей», однако такую информацию официально не подтверждали.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации Путина во вторник, 7 мая. В этот раз кабмин будет впервые целиком избран по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию поправок. Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров утвердит Госдума. Это не коснется «силового блока», в который входит МВД, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст, — их руководителей президент назначит только после консультаций с Совфедом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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