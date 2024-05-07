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20:08, 7 мая 2024Спорт

В России захотели сменить министра спорта

РБК: Олег Матыцин может быть снят с поста министра спорта России
Олег Матыцин

Олег Матыцин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В России захотели сменить действующего исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, на замену Матыцину рассматривается несколько кандидатур. Возможную отставку подтвердил и источник, близкий к Минспорта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства России. Кабмин впервые будет обновлен по новым нормам, установленным после внесения в 2020 году поправок в Конституцию. Согласно им, кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров будет утверждать Госдума.

Матыцин был назначен на пост министра спорта 21 января 2020 года. В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета. Также Россия лишилась права проведения многих крупных турниров.

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      Анастасия Борисова
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