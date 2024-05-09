Henley & Partners: Москва попала в топ-50 богатейших городов мира

Москва попала в топ-50 богатейших городов мира. Однако число миллионеров и миллиардеров, проживающих в столице, упало на четверть год к году, и составило порядка 30 тысяч человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Henley & Partners.

Первое место занял Нью-Йорк, второе — Сан-Франциско, а третье — Токио. Кроме того, в топ-20 входят Сингапур, Париж, Шанхай, Франкфурт, Пекин, Торонто и Милан.

Лондон, который на протяжении долгих лет был самым богатым городом мира, продолжает падать в рейтинге. В этом году британская столица оказалась на пятом месте.

На август 2023 года нидерландскую Гаагу назвали самым комфортным для жизни городом. Второе место в рейтинге занял Роттердам, топ-3 списка замкнул Люксембург.