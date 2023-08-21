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18:27, 21 августа 2023Среда обитания

Назван самый комфортный для жизни город

Numbeo: Гаагу назвали самым комфортным городом для жизни

Фото: Nicole Baster / Unsplash

На август 2023 года нидерландскую Гаагу назвали самым комфортным для жизни городом. Об этом стало известно из рейтинга сервиса Numbeo.

Сервис обновляет данные в режиме реального времени. Гаага оказалась на первом месте с индексом в 215,9. Второе место в рейтинге занял Роттердам, топ-3 списка замкнул Люксембург. Ниже расположились Валенсия, Амстердам, Вена, Хельсинки, Мадрид, Копенгаген и Рейкьявик.

Среди российских городов в рейтинге оказался Нижний Новгород — на 105-м месте. Москва заняла 137-ю позицию, Санкт-Петербург — 160-ю, Екатеринбург — 175-е место. Новосибирск расположился на 181-й строчке.

Ранее эксперты Savills пришли к выводу, что Дубай вытеснил прошлогоднего лидера — Лиссабон — с позиции лучшего города мира для гибридной работы, подразумевающей совмещение удаленного режима с офисным. В тройку лидеров также вошли испанская Малага и американский Майами.

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    Нина Ташевская
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