Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:50, 16 августа 2023Экономика

Назван лучший город мира для гибридной работы

Savills: Дубай стал лучшим городом мира для гибридной работы

Фото: Sasha Pritchard / Alto Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Дубай вытеснил прошлогоднего лидера — Лиссабон — с позиции лучшего города мира для гибридной работы, подразумевающей совмещение удаленного режима с офисным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рейтинг брокера Savills.

Эксперты оценили 20 лучших рынков недвижимости по привлекательности для переезда ради гибридной работы на долгий срок. По словам аналитиков, решающим фактором при выборе страны у так называемых «цифровых кочевников» стала стоимость аренды жилья.

Именно из-за роста арендных ставок Лиссабон опустился с первой на пятую строчку, а его место занял Дубай. Помимо возможности выгодно снять жилье столица ОАЭ привлекает работников быстрым развитием местных финтех-компаний и финансовых сервисов, которые нанимают сотрудников для гибридной работы. Многие из них ранее попали под сокращения в международных компаниях, пояснил исследователь по Ближнему Востоку Savills Свапнил Пиллаи.

Материалы по теме:
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе. Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе.Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
23 января 2023
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023

В тройку лидеров также вошли испанская Малага, где в этом году руководство технологической корпорации Google решило открыть офис для команды по кибербезопасности, и американский Майами, сочетающий в себе сразу несколько преимуществ для гибридной работы, включая низкие налоговые ставки и популярные пляжи.

Ранее CNBC со ссылкой на исследование аналитиков Internations сообщил, что Мексика стала лучшей страной в мире для работы за границей. В этом государстве 90 процентов экспатов чувствуют себя счастливыми на фоне доступности трудоустройства, легкости в построении социальных связей, открытости местных жителей и относительно низкого уровня цен на жилье.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В США высказались об опасности одного вида российского вооружения

    Пляжи популярного курорта Египта закрыли из-за замеченной у берега акулы

    Посла ФРГ призвали отказаться от русофобии

    Собянин сообщил о поступлении в больницы Москвы пострадавших из Махачкалы

    Названа дата возвращения Лады Дэнс на сцену после госпитализации

    Стало известно о работе России и ее партнеров над альтернативой зерновой сделке

    В России потребовали снизить цену на еще не выпущенный самолет

    Беспилотные автомобили обвинили в создании пробок

    Медведь ворвался в дом посреди ночи и набросился на женщину

    Ребенок не смог попасть в туалет в самолете и испражнился в сумку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости