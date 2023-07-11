Названа лучшая страна в мире для работы за границей

Internations: Мексика стала лучшей страной мира для экспатов

Мексика стала лучшей страной в мире для работы за границей, в этом государстве 90 процентов экспатов чувствуют себя счастливыми. При этом среднемировой показатель составляет лишь 72 процента, сообщает CNBC со ссылкой на исследование Internations — глобального сообщества людей, проживающих в зарубежных странах.

В отчете Expat Insider учитывались такие критерии, как качество жизни, легкость обустройства, комфортность рабочих условий, безопасность личных финансов и индекс «Предметов первой необходимости для экспатов», который охватывает доступность жилья, уровень освоения языка и качество цифровой жизни (интернет, онлайн-сервисы и другие).

Среди ключевых факторов, благоприятствующих жизни экспатов в Мексике, оказались: доступность трудоустройства, легкость в построении социальных связей, открытость местных жителей, относительно низкий уровень цен на жилье и другие. В число минусов экспаты включили нестабильность местной политической системы, однако это обстоятельство не влияет критическим образом на возможность отдыха на местных курортах.

На втором месте в списке наиболее привлекательных стран для работы за границей оказалась Испания, где 87 процентов экспатов оказались довольны своей жизнью за границей благодаря развитой системе досуга (доступу к рекреационным видам спорта и умеренному климату). Приезжие также высоко оценили баланс между работой и личной жизнью в европейской стране. Тройку лидеров рейтинга замкнула Панама. В этой стране экспаты ценят больше всего легкость построения дружеских и социальных связей, а также высокий уровень безопасности личных финансов. В целом счастливыми себя в центральноамериканском государстве ощущают 81 процент приезжих.

Ранее сообщалось, что Турция стала самой популярной страной для переезда у россиян. Высокий уровень заинтересованности этим направлением связали прежде всего с наличием программы инвестиционного гражданства или вида на жительство (ВНЖ). Кроме того, в список наиболее привлекательных для переезда стран вошли государства Карибского бассейна (Мексика, Панама и другие).