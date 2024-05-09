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03:18, 9 мая 2024Бывший СССР

Нарышкин раскритиковал слова об отправке западных военных на Украину

Нарышкин: слова об отправке солдат на Украину можно расценивать как эскалацию
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину крайне безответственны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин агентству РИА Новости.

По словам Нарышкина, их можно расценивать как эскалацию конфликта.

Ранее обозреватель Эрхан Алтыпармак заявил, что отправка войск всех стран Европы на Украину не изменит ситуацию на фронте. Журналист считает, что Западу нужно добиться того, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

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      Юлия Мискевич
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