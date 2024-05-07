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20:24, 7 мая 2024Интернет и СМИ

Названо последствие отправки Западом войск на Украину

dikGAZETE: отправка войск всей Европы на Украину не изменит ситуацию на фронте

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Отправка войск всех стран Европы на Украину не изменит ситуацию на фронте. Такое мнение выразил обозреватель Эрхан Алтыпармак в материале для турецкой газеты dikGAZETE.

«Честно говоря, даже если вся Европа направит свои армии на Украину, ситуация на фронте не изменится», — назвал последствие отправки западных войск обозреватель.

Алтыпармак отметил, что солдаты, которых страны Запада посылают на Украину, лишаются жизни, а поставляемая Киеву технику уничтожается. «Россия не пострадала от экономического эмбарго. С Россией ничего не происходит. Однако (...) украинский народ день ото дня становится все беднее», — написал он.

Автор статьи считает, что Западу нужно добиться того, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров.

Ранее журналист Кристоф Ваннер сообщил, что Россия пытается уничтожить оружие, которое Запад передал Украине, до его попадания на фронт. Он также отметил, что российские военные наносят удары по важным для продолжения военного конфликта украинским объектам.

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      Олег Давыдов
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