Welt: Россия пытается уничтожить западное оружие до его попадания на фронт

Журналист Кристоф Ваннер заявил, что Россия пытается уничтожить оружие, которое Запад передал Украине, до его попадания на фронт. Судьбу военной помощи Киеву он раскрыл в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Россия пытается уничтожить все [поставленное Западом оружие] до того, как оно попадет на фронт», — сказал Ваннер.

Европейский журналист добавил, что армия России наносит удары по важным для продолжения военного конфликта украинским объектам. В частности, по его словам, российские военные нацелены на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Ранее Ваннер оценил, насколько ракеты ATACMS, переданные Киеву, повлияют на ход российско-украинского конфликта. По его мнению, это оружие не изменит развития событий в военном противостоянии.

До этого сотрудник Welt раскрыл возможный план России на Украине. По мнению Ваннера, если Российской армии удастся удержать Очеретино, она направится на запад Украины.