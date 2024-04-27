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15:51, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

В Европе раскрыли судьбу поставленного Украине западного оружия

Welt: Россия пытается уничтожить западное оружие до его попадания на фронт

Фото: Karolis Kavolelis / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Журналист Кристоф Ваннер заявил, что Россия пытается уничтожить оружие, которое Запад передал Украине, до его попадания на фронт. Судьбу военной помощи Киеву он раскрыл в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Россия пытается уничтожить все [поставленное Западом оружие] до того, как оно попадет на фронт», — сказал Ваннер.

Европейский журналист добавил, что армия России наносит удары по важным для продолжения военного конфликта украинским объектам. В частности, по его словам, российские военные нацелены на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Ранее Ваннер оценил, насколько ракеты ATACMS, переданные Киеву, повлияют на ход российско-украинского конфликта. По его мнению, это оружие не изменит развития событий в военном противостоянии.

До этого сотрудник Welt раскрыл возможный план России на Украине. По мнению Ваннера, если Российской армии удастся удержать Очеретино, она направится на запад Украины.

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