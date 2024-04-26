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11:21, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

В Европе оценили влияние военной помощи США на успех Украины

Welt: ракеты ATACMS не изменят ход конфликта между Россией и Украиной

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Оперативно-тактические ракеты ATACMS, включенные США в пакет военной помощи Украине, не способны изменить ход российско-украинского конфликта. Такое мнение озвучил журналист Кристоф Ваннер для немецкого телеканала Welt, запись доступна на YouTube.

Ваннер отметил, что факт поставки ракет Украине не является сюрпризом для России. «В связи с этим встает риторический вопрос: способно ли это оружие изменить ход военного конфликта? На этот вопрос можно с уверенностью ответить — нет», — оценил влияние помощи США на успех Украины журналист европейского канала.

Он также вспомнил слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который регулярно подчеркивал, что поставки оружия от западных партнеров «только продлят страдания украинцев».

Ранее стало известно, что ракеты ATACMS уже находятся на территории Украины. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

До этого сообщалось, что Вашингтон тайно поставил Киеву ракеты ATACMS. Этот вид оружия был включен в мартовский пакет военной помощи Украине.

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      Мария Большакова
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