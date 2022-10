Мужчина потратил семь миллионов рублей на внешность Бритни Спирс

Американец Брайан Рэй потратил 7,4 миллиона рублей на внешность певицы Бритни Спирс

Житель Лос-Анджелеса потратил более семи миллионов рублей на внешность американской поп-певицы Бритни Спирс. Об этом сообщает издание Daily Star.

В интервью с журналистами Брайан Рэй рассказал, что он стал буквально одержим исполнительницей, когда та выпустила песню Oops!....I Did It Again. По словам мужчины, когда ему было 17 лет, он захотел такие же зубы, как у Спирс, и попросил мать оплатить ему установку виниров за 25 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей). Затем родительница подарила своему сыну пластику носа на 21-летие. После этого Рэй решил сам копить деньги на операции и оплачивать их. «Я такой же человек, как и все остальные, и я стремлюсь к определенному уровню красоты, который я черпаю из образа Бритни Спирс. И это никогда не изменится, потому что мое восхищение ею только выросло за последние два десятилетия», — заявил он.

Герой материала отметил, что к данному моменту он вставил импланты в щеки, увеличил губы, сделал две ринопластики и подтяжку век. Помимо прочего, каждые шесть месяцев американец получает ботокс и филлеры для поддерживающей терапии, а каждые восемь-десять недель ему делают операцию по удалению волос на лице и всем теле. В общей сложности, он потратил на преображение в своего кумира более 120 тысяч долларов (около 7,4 миллиона рублей).

Также собеседник издания уточнил, что в его планах изменить цвет глаз, несмотря на риск ослепнуть.

В июле британская танцовщица Джорджина Эпитропу ради внимания окружающих потратила миллионы рублей на внешность своего кумира — американской модели и актрисы Памелы Андерсон. По словам Эпитропу, она несколько раз увеличивала грудь, прибегала к липосакции и бразильской подтяжке ягодиц, а также неоднократно делала инъекции ботокса и филлеров. Преображение обошлось женщине в 43 тысячи фунтов стерлингов (приблизительно три миллиона рублей).