Танцовщица потратила миллионы рублей на внешность Памелы Андерсон ради внимания

Танцовщица Джорджина Эпитропу потратила три миллиона рублей на внешность Памелы Андерсон

Британская танцовщица Джорджина Эпитропу ради внимания окружающих потратила миллионы рублей на внешность своего кумира — американской модели и актрисы Памелы Андерсон. Соответствующий материал приводит The Sun.

По словам Эпитропу, она несколько раз увеличивала грудь, прибегала к липосакции и бразильской подтяжке ягодиц, а также неоднократно делала инъекции ботокса и филлеров. Преображение обошлось женщине в 43 тысячи фунтов стерлингов (приблизительно три миллиона рублей). «Мужчинам чаще всего нравится мой внешний вид, а женщины его ненавидят», — заявила она.

В то же время 39-летняя собеседница издания призналась, что стала задумываться об изменении внешности, поскольку в юные годы не пользовалась популярностью у противоположного пола. «Хотя я всегда была уверена в себе, я была обычной девушкой, и на меня особо не обращали внимания. Я просто сливалась с фоном, но не хотела, чтобы моя жизнь прошла подобным образом», — пояснила уроженка города Кроли.

По мнению танцовщицы, каждый человек должен иметь возможность с помощью хирургического вмешательства изменить свой внешний вид так, как пожелает. «Это может улучшить качество вашей жизни. (...) Я чувствую себя действительно счастливой от того, как выгляжу сейчас, и я никогда не жалела ни о чем, что сделала», — заверила героиня материала.

В январе сообщалось, что жительница Канады потратила несколько миллионов рублей ради внешности как у куклы Барби. 23-летняя Серена Смит (Serena Smith) призналась, что начала делать пластические операции с 18 лет. В подростковом возрасте девушка считала себя некрасивой и поэтому увеличила грудь с первого размера до четвертого. После этого героиня материала захотела добиться максимального сходства с куклой и продолжила обращаться к хирургам.