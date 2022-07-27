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Танцовщица потратила миллионы рублей на внешность Памелы Андерсон ради внимания

Танцовщица Джорджина Эпитропу потратила три миллиона рублей на внешность Памелы Андерсон
Памела Андерсон

Памела Андерсон. Фото: Mary Evans / AF / Archive Nbc / Globallookpress.com

Британская танцовщица Джорджина Эпитропу ради внимания окружающих потратила миллионы рублей на внешность своего кумира — американской модели и актрисы Памелы Андерсон. Соответствующий материал приводит The Sun.

По словам Эпитропу, она несколько раз увеличивала грудь, прибегала к липосакции и бразильской подтяжке ягодиц, а также неоднократно делала инъекции ботокса и филлеров. Преображение обошлось женщине в 43 тысячи фунтов стерлингов (приблизительно три миллиона рублей). «Мужчинам чаще всего нравится мой внешний вид, а женщины его ненавидят», — заявила она.

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В то же время 39-летняя собеседница издания призналась, что стала задумываться об изменении внешности, поскольку в юные годы не пользовалась популярностью у противоположного пола. «Хотя я всегда была уверена в себе, я была обычной девушкой, и на меня особо не обращали внимания. Я просто сливалась с фоном, но не хотела, чтобы моя жизнь прошла подобным образом», — пояснила уроженка города Кроли.

По мнению танцовщицы, каждый человек должен иметь возможность с помощью хирургического вмешательства изменить свой внешний вид так, как пожелает. «Это может улучшить качество вашей жизни. (...) Я чувствую себя действительно счастливой от того, как выгляжу сейчас, и я никогда не жалела ни о чем, что сделала», — заверила героиня материала.

В январе сообщалось, что жительница Канады потратила несколько миллионов рублей ради внешности как у куклы Барби. 23-летняя Серена Смит (Serena Smith) призналась, что начала делать пластические операции с 18 лет. В подростковом возрасте девушка считала себя некрасивой и поэтому увеличила грудь с первого размера до четвертого. После этого героиня материала захотела добиться максимального сходства с куклой и продолжила обращаться к хирургам.

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Алина Гостева
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