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Девушка потратила пять миллионов рублей ради внешности Барби

Девушка увеличила грудь и накачала губы филлерами ради сходства с Барби

Фото: @theserenasmith

Жительница Канады потратила несколько миллионов рублей ради внешности как у куклы Барби. Соответствующая история появилась на Daily Star.

23-летняя Серена Смит (Serena Smith) призналась, что начала делать пластические операции с 18 лет. В подростковом возрасте девушка считала себя некрасивой и поэтому увеличила грудь с первого размера до четвертого. После этого героиня материала захотела добиться максимального сходства с куклой и продолжила обращаться к хирургам.

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Известно, что канадка накачала губы филлерами гиалуроновой кислоты и сделала инъекции ботокса. Кроме того, по словам собеседницы издания, она также планирует провести бразильскую подтяжку ягодиц. В общей сложности Смит потратила на процедуры 50 тысяч фунтов стерлингов (пять миллионов рублей).

«Мне нравится привлекать внимание и получать реакцию прохожих. Я не отношусь к жизни слишком серьезно и люблю провоцировать людей. Я нахожу это забавным», — рассказала она и отметила, что изменения во внешности сделали ее увереннее в себе.

Ранее в январе девушка потратила студенческий заем на пластику носа и вызвала гнев в сети. Блогерша Грейс (Grace) опубликовала видео, в котором рассказала, что получила студенческий заем в размере девяти тысяч долларов (676 тысяч рублей), однако вместо оплаты обучения в вузе решила сделать ринопластику — хирургическое вмешательство по исправлению формы носа.

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Таисия Косинцева
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