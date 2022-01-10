Девушка потратила студенческий займ на пластику носа и вызвала гнев в сети

Девушка потратила полученные от государства деньги на пластическую операцию и вызвала гнев в соцсетях. Соответсвующий ролик и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Блогерша Грейс (Grace) опубликовала видео, в котором рассказала, что получила студенческий займ в размере девяти тысяч долларов (676 тысяч рублей), однако вместо оплаты обучения в вузе решила сделать ринопластику — хирургическое вмешательство по исправлению формы носа.

На размещенных кадрах автор поста демонстрирует, как отправилась в турецкую клинику к хирургу Хусейну Балики (Hüseyin Balicki). Девушка не сообщила точную стоимость процедуры, однако подчеркнула, что мечтала о ней на протяжении десяти лет. «Это того стоило», — заключила пациентка.

Пользователи сети раскритиковали поступок Грейс в комментариях под роликом, который стал вирусным и набрал почти два миллиона просмотров. По их мнению, девушка не должна была тратить полученные на учебу средства на личные нужды. «Тем временем я пытаюсь получить хотя бы часть займа уже два года», «Ненавижу таких людей», «Жаль, что ты так поступила», «Это отвратительный поступок», — писали зрители.

Ранее в июле другая модель сделала 360 пластических операций и осталась с парализованным лицом. Алисия Дювалль (Alicia Douvall) перенесла 18 операций по увеличению груди, 11 ринопластик, увеличение ягодиц, удаление ребер, липосакцию по всему телу, подтяжку лица, глаз, увеличение губ и другие процедуры. После последней операции по увеличению груди Дювалль диагностировали сепсис — смертельное инфекционное заболевание, поражающее кровь.