В Москве в начале 2024 года выдали три тысячи IT-ипотек

Заммэра Багреева: в начале 2024 года в Москве выдали 3 тысячи IT-ипотек

Специалисты аккредитованных в Минцифры России столичных IT-компаний в первом квартале 2024 года получили свыше трех тысяч льготных ипотек на общую сумму около 39,4 миллиарда рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева, передает РИА Новости.

По словам чиновницы, доля ипотеки для IT-специалистов растет среди выдаваемых льготных кредитов в целом по различным программам. В первом квартале 2023 года ее доля составляла 10 процентов от общей суммы выданных льготных кредитов — за три месяца 2024 года эти показатели выросли до 28 процентов.

Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что в России обсуждается сворачивание IT-ипотеки. Минфин, как заявил Чебесков, готовит предложения по закрытию всех программ господдержки, за исключением сельхозипотеки.