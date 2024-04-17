Стало известно о планах по закрытию еще одной льготной госпрограммы по ипотеке

Чебесков: Минфин обсуждает закрытие госпрограммы IT-ипотеки

В России могут закрыть еще одну льготную госпрограмму по ипотеке. В частности, обсуждается сворачивание IT-ипотеки, рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах банковского форума «Эксперт РА». Его слова приводит «Интерфакс».

Минфин, как заявил Чебесков, готовит предложения по закрытию всех программ господдержки, за исключением сельхозипотеки. Прежние условия планируют оставить при оформлении семейной ипотеки с детьми младше шести лет. Условия по льготным кредитам для семей с детьми старше этого возраста могут претерпеть изменения.

«У нас есть поручение президента, чтобы для семей, где есть ребенок младше шести лет, условия остались прежними. Мы привязываемся к этому. По семьям с детьми старше шести лет сейчас разные варианты обсуждаются, то есть у нас идет дискуссия по нескольким вариантам», — поделился Чебесков. Кроме того, в ведомстве изучают возможность стимулирования россиян к рождению второго и последующего ребенка за счет ипотеки.

По мнению Чебескова, льготная ипотека, изначально задуманная как мера антикризисная, а затем и демографическая, принесла больше выгоды стройотрасли и банкам, чем населению. За время действия таких кредитов доступность жилья лишь понизилась, отмечает замминистра. «К сожалению, мы видели, что для граждан эта мера не оказалась хорошей мерой поддержки. Она оказалась такой мерой поддержки, которая становится необходимой, потому что без нее, без льготной ипотеки, уже становится практически невозможно купить квартиру. Это уже становится необходимостью, а не помощью», — цитирует его агентство.

Чебесков убежден, что льготную ипотеку, которая была призвана стимулировать спрос, власти «переиспользовали». «Когда доля льготных программ относительно низкая — мы считаем, этот уровень должен быть на уровне 20-25 процентов от общих выдач, — тогда стимулы, по идее, должны работать, тогда доступность для тех, кому мы хотим помочь, чей спрос мы хотим стимулировать, увеличивается, но это не сильно влияет на рынок в целом, не повышает стоимость жилья, и для рынка в целом доступность не снижается», — пояснил он.

Разработанные Минфином инициативы, по словам замминистра, изменят подход к льготным ссудам плавно. Нововведения не должны сказаться на денежно-кредитной политике и развитии строительной отрасли.

Ранее стало известно о планах Минфина повысить процентную ставку по дальневосточной ипотеке. Если решение будет одобрено, ставка вырастет постепенно.