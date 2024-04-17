Ставку по одной программе льготной ипотеки захотели поднять

Минфин захотел повысить ставку по дальневосточной ипотеке

В Минфине рассматривают повышение процентной ставки по дальневосточной ипотеке. О том, что власти захотели поднять ее в отношении одной льготной программы, журналистам заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков, его слова приводит РИА Новости.

Замминистра отметил, что в данный момент ведется дискуссия о том, будет ли повышена ставка по дальневосточной ипотеке, поскольку действующая сейчас ставка в два процента является очень низкой. «Мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены. То есть с точки зрения запуска строительства, а два процента — все-таки это очень низкая минимальная ставка. Поэтому мы обсуждаем возможное повышение по этой программе», — пояснил он. Чебесков добавил, что, если решение об увеличении ставки будет принято, ее рост будет постепенным. «Мы хотим любые изменения сделать плавными и сглаживающими, чтобы не было каких-то резких скачков, в том числе понятно было для граждан. И, конечно, чтобы понятно было для строительной отрасли, которая тоже рассчитывает на эти программы, исходя из цикла строительства», — заключил замминистра финансов.

Днем ранее аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» предсказали сроки снижения рыночных ставок по ипотеке.